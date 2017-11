Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Frau fällt auf einstürzender Treppe in den Keller

Beim Einsturz einer Treppe ist eine Hausbewohnerin in Bremerhaven zwei Meter tief in den Keller gestürzt. Die 77-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.