Kriminalität

Frau entdeckt ihr geklautes Fahrrad: Dieb entschuldigt sich

Eine Frau in Melle hat ihr gestohlenes Fahrrad zwei Tage später per Zufall entdeckt - der Dieb war damit in der Kleinstadt bei Osnabrück unterwegs. "Die Frau stellte den Täter zur Rede", schilderte ein Polizeisprecher am Donnerstag den Vorfall von Anfang August. "Der Mann entschuldigte sich daraufhin bei der Frau, gab das Fahrrad wieder zurück und machte sich danach aus dem Staub." Was der Dieb unterschätzt hatte: Er war auf Videoaufnahmen zu sehen.