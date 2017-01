Unfälle

Nach Hagel und Blitzeis ist bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 1 eine 73-jährige Frau aus Bremen ums Leben gekommen. Insgesamt waren etwa 30 Fahrzeuge beteiligt.

Lübeck. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall zwischen Hamburg und Lübeck schwer verletzt, neun weitere leicht, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge schilderte im NDR, wie er ausgestiegen sei, um einem Autofahrer zu helfen, der mit seinem Wagen in den Graben neben der Autobahn gerutscht war. Plötzlich seien dann hinter und neben ihm die Wagen "einer nach dem anderen auf dem Glatteis" ins Rutschen gekommen und gegeneinander gestoßen.

120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers um die Bergung der Verletzten, die teilweise mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht wurden. Andere Autofahrer, die über Stunden nicht weiterfahren konnten, wurden vorübergehend in einer Schule in Bargteheide untergebracht.

dpa