Ein Aufnäher zeigt das Wappen der niedersächsischen Polizei. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Kriminalität

Frau auf Toilette verprügelt und vergewaltigt

Auf einer öffentlichen Toilette in Hannover ist eine Frau verprügelt und vergewaltigt worden. Ein 30-Jähriger sei kurz nach der Tat am Samstag festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.