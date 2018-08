Der Flughafenbetreiber Fraport trennt sich von seiner Beteiligung am Flughafen Hannover. Für 109,2 Millionen Euro soll der 30-Prozent-Anteil an den britischen Finanzinvestor iCon Infrastructure verkauft werden, wie der Frankfurter MDax-Konzern am Montag in einer Pflichtmitteilung an die Börse berichtete.