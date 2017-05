Schifffahrt

Frachter von neuer Containerlinie legt in Wilhelmshaven an

Ein Frachter des neuen Reederei-Verbundes Ocean Alliance ist am Samstag erstmals in Wilhelmshaven eingelaufen. Dort legte am Mittag das Containerschiff "OOCL Tianjin" am Containerterminal JadeWeserPort an, etwas früher als geplant.