Besucher schaut auf Bilder in der Künstlerkolonie Worpswede. © Carmen Jaspersen/Archiv

Kunst

Fotofestival in Worpswede wird eröffnet

In der Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen beginnt am Sonntag das Fotofestival "Look closely" - "Schau genau hin". Sechs Galerien und Museen zeigen Werkreihen von 16 Fotografen, jedes Haus setzt einen anderen thematischen Schwerpunkt.