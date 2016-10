An der TU Braunschweig wird zu Infektionen an Flughäfen geforscht. © Oliver Berg/Archiv

Luftverkehr

Forscher wollen Flughäfen besser gegen Pandemien schützen

An der Technischen Universität Braunschweig (TU) forschen Architekten derzeit zu Verbreitungswegen von Infektionen an Flughäfen. Sie wollten unter anderem dazu beitragen, dass die Infrastruktur künftig noch besser auf einen Pandemiefall ausgerichtet werden könne, sagten die Projektleiter Wolfgang Sunder und Jan Holzhausen vom Institut für Industriebau und Konstruktives Entwerfen an der TU.