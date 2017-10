Passanten stehen auf Wangerooge an der Abbruchkante des Badestrandes. © Peter Kuchenbuch-Hanken

Folgen der Sturmflut an der Nordseeküste werden untersucht

Nach der schweren Sturmflut an der Nordseeküste soll am Montag das Ausmaß der Schäden begutachtet werden. Eventuell würden die Experten allerdings erst am Mittwoch auf die Inseln fahren und schauen, ob es zu Dünenabbrüchen gekommen sei, sagte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).