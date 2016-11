Ein Mann hält geerntete Bucheckern in den Händen. © Philipp Schulze/Archiv

Forstwirtschaft

Förster erwarten gute Bucheckern-Ausbeute

Die Förster in Niedersachsen ernten in diesem Jahr besonders viele Bucheckern. Bis zu 20 Tonnen wollten sie in der jetzt gestarteten Erntesaison aus den Wäldern holen, erklärte ein regionaler Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten.