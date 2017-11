Parteien

Förderschulen für Lernen bleiben bestehen

Im Streit um die Inklusion an den Schulen in Niedersachsen will die Große Koalition die Förderschulen für Lernen zunächst weiter bestehen lassen. Die Schulträger hätten die Möglichkeit, an diesen Schulen weitere vier Jahre lang Kinder einzuschulen, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover an.