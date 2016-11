Kommunen

Fördermittel sollen ländliche Regionen weiter stärken

EU-Mittel haben in den vergangenen Jahren erheblich zu einer Stärkung der dörflichen Regionen beigetragen. Das sagte Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) am Donnerstag beim 4. Niedersächsischen Tag der Landentwicklung in Lüchow.