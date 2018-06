Wunstorf

Ab dem Mittag flogen die Maschinen aus dem In- und Ausland ein - unter anderem das in Wunstorf beheimatete Transportflugzeug A400M und ein Eurofighter. Der Pilot demonstrierte mit dem Jet seine Fähigkeiten und flog etwa 60 Meter nah über den Boden und die Köpfe der Besucher hinweg.

Für die kostenlose Veranstaltung konnten sich Interessierte während drei Wochen im Mai online anmelden, teilte das Lufttransportgeschwader 62 mit. Die Teilnehmerzahl wurde wegen der großen Nachfrage von 200 auf 300 erhöht. Entschieden wurde per Los.

Spotterdays haben in der Vergangenheit auch schon andere Standorte durchgeführt, unter anderem das Jagdgeschwader 71 in Wittmund in Ostfriesland. Der Spotterday in Wunstorf bildet den Auftakt zum "Tag der Bundeswehr" am Samstag, bei dem bundesweit 16 Bundeswehrkasernen mitmachen. In Wunstorf werden bis zu 60 000 Besucher erwartet.

