Feuerwehrmänner werden in Hameln eingewiesen. © Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmo

Notfälle

Flugzeugabsturz: Suche nach Ursache könnte ein Jahr dauern

Im Fall eines abgestürzten Kleinflugzeugs in der Nähe von Hameln bleibt die Unfallursache voraussichtlich noch lange ungeklärt. "Die Feststellung einer Ursache könnte ein Jahr oder länger dauern", sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig am Montag.