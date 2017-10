Notfälle

Flugzeug wird in Bremen unter Quarantäne gestellt

Schreckmoment für rund 120 Passagiere am Flughafen Bremen: Wegen des Verdachts auf einen ansteckenden Krankheitserreger an Bord durften sie am Montagabend nicht wie geplant nach der Landung ihr Flugzeug verlassen.