Wirtschaft

Flughafen Hannover hofft auf neuen Schub durch Frachtflüge aus China

Niedersachsens größter Flughafen in Hannover macht sich Hoffnung auf neue Kundschaft aus China. Wie der NDR berichtete, plant die chinesische Post, ab Sommer zwei Frachtflugzeuge pro Woche zwischen Hannover und Shanghai einzusetzen. Das sei am Rande des Besuchs von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in China bekanntgeworden. "Es wäre schön, wenn das Projekt klappen würde", sagte ein Sprecher des Airports am Mittwoch. Das Projekt stecke aber bislang noch in einem frühen Stadium.