Ein Mann mit Gepäck neben einem Lufthansa-Logo. © Arne Dedert

Luftverkehr

Flüge an Flughäfen Bremen und Hannover gestrichen

Der Streik der Lufthansa-Piloten hat am Mittwochmorgen an den Flughäfen in Hannover und Bremen begonnen. In Hannover seien nur zwei Ankünfte und zwei Abflüge von und nach Frankfurt und München geplant, sagte eine Flughafensprecherin am Mittwoch.