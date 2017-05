Ein Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. © Wolfram Kastl/Archiv

Ausbildung

Flüchtlingsräte fordern Aufenthaltserlaubnis für Azubis

Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen, sollen nach der Vorstellung von Flüchtlingsräten mehrerer Bundesländer eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Es sei an der Zeit, den halbherzigen Versuch, geflüchtete Menschen in Ausbildung zu bringen, durch eine klare Rechtslage zu korrigieren, erklärte die Sprecherin des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalt, Stefanie Mürbe, am Dienstag.