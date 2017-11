Verkehr

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist eine 26 Jahre alte Autofahrerin in Nienburg gegen einen Baum gerast. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, blieb die Frau unverletzt, kletterte aus dem Wagen und versuchte, ihre Flucht zu Fuß fortzusetzen.

Nienburg. Erst an einem elektrischen Weidezaun konnte sie von einer Polizistin gestellt werden. Bei der Überprüfung am Donnerstagabend wurde festgestellt, dass die Fahrerin keinen Führerschein hat und das Auto nicht versichert ist. Da die Polizisten annahmen, dass die junge Frau zusätzlich Betäubungsmittel konsumiert hatte, ordneten sie eine Blutprobe in einer Klinik an.

dpa