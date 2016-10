Kriminalität

Flucht durch Sprung in Kanal

Einem 27-Jährigen ist bei einer Prügelattacke in Papenburg durch einen Sprung in einen Kanal die Flucht geglückt. Auf dem Heimweg von einem Disco-Besuch am Sonntagmorgen hätten drei unbekannte Männer ihn geschlagen, zu Boden geschubst und anschließend getreten.