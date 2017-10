VW-Fahrzeuge bei «Deutsche See». © Ingo Wagner/Archiv

Auto

Flottenkunde Deutsche See scheitert mit Abgasklage gegen VW

Der Großkunde Deutsche See ist mit seiner Schadenersatz-Forderung wegen der Abgasmanipulationen von Volkswagen vor Gericht vorerst gescheitert. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig mitteilte, wies die zuständige Zivilkammer am Freitag die Klage auf Rückzahlung von Leasingraten sowie Wartungskosten in Höhe von etwa 12,5 Millionen Euro ab.