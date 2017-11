Auto

Flottenkunde Deutsche See geht mit Abgasklage in Berufung

Der VW-Großkunde Deutsche See geht mit seiner Schadenersatzforderung wegen der Abgasmanipulationen von Volkswagen in Berufung. Am Montag seien Rechtsmittel gegen die im Oktober gefallene Entscheidung der Zivilkammer des Landgerichts Braunschweig eingelegt worden, teilte das Unternehmen in Bremerhaven mit.