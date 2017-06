Eine Polizeiabsperrung. © Patrick Seeger/Archiv

Notfälle

Fliegerbombe in Hamburg-Harburg entschärft

Eine rund 450 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag in Hamburg-Harburg entschärft worden. Der englische Blindgänger sei am Morgen bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle gefunden worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.