Evakuierung vor Bombenentschärfung. © Silas Stein

Notfälle

Fliegerbombe aus Zweitem Weltkrieg in Hannover entschärft

In Hannover ist am späten Mittwochabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Entschärfung dauerte etwa eine halbe Stunde und war kurz vor Mitternacht beendet, wie ein Feuerwehr-Sprecher aus Hannover erklärte. Im Anschluss konnten die 10 000 Menschen, die am Abend ihre Wohnungen geräumt hatten, wieder nach Hause.