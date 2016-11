Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Notfälle

Fliegerbombe am Nordhorner Flugplatz gesprengt

Ein Forstarbeiter hat in der Nähe des Flugplatzes Nordhorn-Lingen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort in einem Waldstück am Freitag in einem Umkreis von 1000 Metern ab.