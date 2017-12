Fliegerbombe am Flughafen Hannover wird entschärft

Ein Flugzeug rollt auf dem Flughafen in Hannover über ein Vorfeld. © Holger Hollemann/Archiv

Notfälle

Läuft alles nach Plan, wird es keine Behinderungen geben. Am Flughafen Hannover soll in der Nacht eine Fliegerbombe entschärft werden.

Hannover. Von der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe auf dem Flughafen Hannover sind nach Angaben der Stadt Langenhagen rund 30 Anwohner betroffen. Sie müssen am Abend ihre Häuser verlasen, damit die Fünf-Zentner-Bombe in der Nacht zum Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 02.30 Uhr entschärft werden kann. Die Bombe sei am Montag bei Bauarbeiten auf dem Vorfeld entdeckt worden, teilte eine Flughafensprecherin mit.

Der laufende Flugverkehr blieb davon unbeeinträchtigt. Unklar war aber zunächst, ob der erste Start am Dienstag nach Plan zustande kommt. Um 2.40 Uhr steht ein Flug in Richtung Antalya auf dem Plan. Da diese Maschine laut Plan um 1.40 Uhr in Hannover landen soll, kann es aber möglicherweise zu einer Verspätung oder zu einer Umleitung des Flugs kommen.

Der Sperrzone soll von 22.00 Uhr an in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort errichtet werden. Dann soll nach Angaben der Stadt Hannover die Flughafenstraße, die Hauptzufahrtsstraße zum Airport, gesperrt werden.

Der Blindgänger wurde bei Leitungsarbeiten in einer Tiefe von mehr als 1,20 Meter entdeckt. Ein Bagger touchierte die Bombe leicht, wobei ein Teil des Sprengkörpers freigelegt wurde. Zuletzt war im Mai vergangenen Jahres eine amerikanische Bombe auf dem Flughafen unschädlich gemacht worden.

dpa