Mit einem sogenannten Kippa-Walk wollen Juden und Nicht-Juden heute in Hannover gegen Judenfeindlichkeit demonstrieren. "Es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass auch in Hannover Antisemitismus, egal woher er kommt, keinen Platz hat", sagte der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hannover, Kay Schweigmann-Greve der dpa.