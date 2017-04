Elektroautos der Post fahren eine Straße entlang. Foto: Armin Weigel/Archiv

Transport

Fischhändler will 80 Elektro-Lieferautos der Post kaufen

Die Deutsche Post hat für ihren Elektrolieferwagen Streetscooter einen Großkunden gefunden. Der Fischgroßhändler Deutsche See will 80 Fahrzeuge kaufen, wie das Unternehmen am Sonntag in Bremerhaven mitteilte.