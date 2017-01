Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider in Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Finanzen

Finanzminister informiert über Steuer-Selbstanzeigen

Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gesunken und nähert sich wieder dem normalen Durchschnitt. Konkrete Angaben dazu will Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) heute in Hannover machen.