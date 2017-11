Finanzminister Hilbers kündigt Schuldenabbau an

Regierung

Niedersachsens neuer Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) plant einen Schuldenabbau im Land. "Ich will in die Tilgung von Altschulden einsteigen", sagte Hilbers der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).

Hannover. Dem Finanzministerium zufolge hat Niedersachsen etwa 58 Milliarden Euro Schulden. "Aktuell haben wir noch gute Einnahmen. Das muss nicht so bleiben. Nun müssen wir vorsorgen für Zeiten, wo es nicht mehr so gut aussieht", sagte Hilbers. An der geplanten Einführung des beitragsfreien Kindergartens im August 2018 will der Minister aber festhalten: "Das wird kommen. Und wir werden auch einen fairen Ausgleich mit den Kommunen finden."

Das Land erwartet laut Bericht im laufenden Jahr einen Überschuss von bis zu 800 Millionen Euro. Damit solle ein Sondervermögen für die Digitalisierung des Landes ausgestattet werden.

dpa