Formulare zur Einkommensteuererklärung liegen in einer Ablage. © Arno Burgi/Archiv

Steuern

Finanzgericht verhandelt über Klage zu Kinderfreibeträgen

Am niedersächsischen Finanzgericht in Hannover hat am Freitag die Verhandlung über den vom Bund festgelegten Kinderfreibetrag begonnen. Es geht um die Frage, ob der steuerliche Freibetrag für Eltern im Jahr 2014 zu niedrig war.