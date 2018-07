Hannover

"Es ist zutreffend, dass in den kommenden Jahren viele Beschäftigte in den Ruhestand treten werden, da die einstellungsstarken Jahrgänge von 1955 bis 1961 die Altersgrenze erreichen werden", betonte eine Sprecherin des Finanzministeriums. Bis zum Jahr 2025 werden somit knapp 40 Prozent der heute rund 12 000 Finanzbeamten in den Ruhestand gehen.

Dieses Jahr sind nach den Angaben des Ministeriums 487 Einstellungen geplant, eine ähnlich hohe Zahl ist für 2019 angedacht. "Landesweit betrachtet ist es aber bislang immer gelungen ausreichend junge Leute zu gewinnen", sagte die Sprecherin. Das Ministerium sei zuversichtlich, dass das auch künftig gelingen wird.

dpa