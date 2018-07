Hannover

Obwohl die Zahl der Steuererklärungen gestiegen ist, bedeutet das gegenüber den beiden Vorjahren 2015 (57 Tage) und 2016 (58) eine leichte Verbesserung. Nur 37,3 Prozent der gut zwei Millionen Einkommenssteuer-Anträge im Lande wurden 2017 noch in Papierform vorgelegt - der Rest wurde elektronisch eingereicht.

Die Bearbeitungszeit der per Internet übermittelten Steuererklärungen liegt deutlich unter denen in Papierform, für die 61 Tage angesetzt wurden. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) empfiehlt daher allen Steuerpflichtigen, ihre Erklärungen elektronisch abzugeben. Das Finanzamt müsse die Daten nicht mehr eingeben, die Antragsteller könnten in den Folgejahren viele Daten aus dem Vorjahr elektronisch übernehmen. Auf die Abgabe einer Papiererklärung kann künftig ganz verzichtet werden. Hilbers erklärte: "Wir arbeiten weiter daran, die Abgabe der Steuererklärung möglichst einfach zu machen und den zeitlichen Aufwand zu minimieren; dabei hilft uns die Digitalisierung."

Kritik kommt dagegen vom FDP-Landtagsabgeordneten Christian Grascha. Mit Blick auf die Bearbeitungsdauer rügt er vor allem die Personalplanung der Finanzverwaltung. "Die Zahl der Neueinstellungen bei den Anwärtern müsste schon in den kommenden Jahren deutlich höher liegen, als die jetzt geplanten rund 480", meint er.

dpa