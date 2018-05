Emden

Wie die Veranstalter des Filmfestes am Freitag mitteilten, begleitete der unter anderem in Ostfriesland lebende Regisseur Hans Erich Viet den 97-jährigen Schwarzbaum für "Der letzte Jolly Boy" vier Jahre lang mit der Kamera, auf der Suche nach Spuren seiner Kindheit in Polen oder als Zeuge bei einem Prozess gegen ehemalige SS-Männer in Detmold. Der Film werde in Emden in Anwesenheit von Schwarzbaum welturaufgeführt, teilten die Veranstalter mit.

Das Filmfest findet vom 6. bis 13. Juni in Emden und auf der Insel Norderney statt. Zu sehen sind 50 Lang- und 38 Kurzfilme, darunter sind sechs Uraufführungen und 36 Deutschlandpremieren. Bei dem Festival werden in neun Wettbewerben 60 500 Euro Preisgeld ausgelobt.

dpa