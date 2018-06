Emden/Norderney

Der Eröffnungsfilm lief am Abend erstmals zeitgleich in drei Kinos in Emden und auf Norderney an. Der Film dreht sich um den unfreiwilligen Zusammenprall zweier Charakterköpfe an einer Pariser Eliteschule. Er feierte bereits in Frankreich große Erfolge, der Auftakt in Emden war auch die deutsche Erstaufführung.

Bei der Eröffnungsgala gab es gleich die erste Preisverleihung: Der österreichische Regisseur und Autor Wolfgang Fischer wurde mit dem Inselstipendium "Ein Schreibtisch am Meer" ausgezeichnet. Dieser in Deutschland einmalige Filmpreis ermöglicht einen "All inclusive- Aufenthalt" auf der Nordseeinsel zu Stoffentwicklung und Drehbuchschreiben.

Für den Filmwirtschaftsstandort Niedersachsen hat das Filmfest Emden-Norderney besondere Bedeutung. Von kleinen Anfängen im Jahr 1990 habe es sich zum publikumsstärksten Filmfestival in Niedersachsen entwickelt, es gehöre inzwischen zu den zehn größten Festivals in Deutschland, sagte Jörg Mielke, Leiter der Staatskanzlei in Hannover.

dpa