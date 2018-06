Emden

Die silberne Auszeichnung ging an den Film "The Drummer & The Keeper" von Nick Kelley, die bronzene an "Utøya 22. Juli" von Erik Poppe. Der Wicki Preis ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert und wird per Publikumsvotum entschieden.

In der ostfriesischen Hafenstadt und auf der Insel Norderney werden noch bis Mittwoch 50 Lang- und 38 Kurzfilme gezeigt, darunter viele Premieren. Insgesamt waren 60 500 Euro Preisgeld in neun Wettbewerben ausgelobt. Darunter sind auch der NDR-Filmpreis für den Nachwuchs, DGB-Filmpreis, Creative Energy-Filmpreis und AOK-Filmpreis sowie Preise für Kurzfilmwettbewerbe. Das einwöchige Filmfest ist ein unabhängiges Festival. Programmschwerpunkt sind nordwesteuropäische und deutschsprachige Produktionen mit Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen.

Das Festival hat sich von kleinen Anfängen im Jahr 1990 zum publikumsstärksten Filmfestival in Niedersachsen entwickelt. Inzwischen gehört es nach Angaben der Staatskanzlei Hannover zu den zehn größten Festivals in Deutschland.

