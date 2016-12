Medien

Der Kinofilm "Die Prüfung" über das Vorsprechen an der renommierten Schauspielschule Hannover wird in der Nacht zu Dienstag (00.10 Uhr, ZDF) erstmals im Fernsehen ausgestrahlt.

Hannover. In der Dokumentation steht die neunköpfige Prüfungskommission besonders im Fokus. Die Dozenten haben in einem neuntägigen Auswahlmarathon zu entscheiden, wer von den fast 700 Bewerbern einen der begehrten zehn Plätze ergattert. Nach ZDF-Angaben öffnete sich zum ersten Mal in Deutschland ein solches Auswahlgremium und zeigte sich unzensiert vor der Kamera. Drei Jahre Vorarbeit seien nötig gewesen, bis dem Filmemacher Till Harms alle Türen der Hochschule für Theater, Musik und Medien Hannover offenstanden.

Zu den prominenten Absolventen der Schauspielstudienganges in der niedersächsischen Landeshauptstadt gehören Katja Riemann, Matthias Brandt sowie "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts. Vor zwei Jahren schloss Samuel Koch sein Schauspielstudium in Hannover ab - die Schule hatte ihm nach seinem Unfall in der ZDF-Show "Wetten, dass...?" ermöglicht, sein Studium nach einer Pause mit einem individuell abgestimmtem Plan fortzusetzen.

"Die Prüfung" verspricht dem Sender zufolge einen intimen Blick hinter die Kulissen sowie eine ungeschminkte Sicht auf den Traumberuf Schauspieler. Der Film wurde von der Nordmedia in Niedersachsen und Bremen gefördert.

dpa