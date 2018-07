Rotenburg

Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an. An dem gelöschten Brandherd entdeckten Spezialisten der Polizei nicht nur einen Haufen abgelegter Wäsche, sondern auch Hinweise auf Brandstiftung.

In Rotenburg meldete nach Polizeiangaben vom Sonntag ein Spaziergänger einen brennenden Baumstumpf in einem Waldgebiet. Auch bei diesem Feuer wurden am Samstag Spuren von Brandstiftung festgestellt. Die Schäden blieben gering, da ein Ausbreiten der Flammen schnell verhindert werden konnte.

Die möglichen Täter seien noch nicht ermittelt. Vorsätzliche Brandstiftung sei ein Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft. Die Polizei warnte am Sonntag, dass die Waldbrandgefahr trotz der vereinzelten Gewitter nach wie vor hoch ist.

dpa