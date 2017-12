Ein Löschfahrzeug leuchtet an einem Feuerwehrfahrzeug. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuerwehr rettet bei Wohnungsbrand Kinder mit Drehleiter

Die Feuerwehr hat beim Brand eines Wohnhauses in Göttingen fünf Kinder mit einer Drehleiter gerettet. In einer Wohnung im Erdgeschoss war um kurz vor 4.00 Uhr am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Göttingen.