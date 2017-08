Ein Feuerwehr-Warnschild. © Patrick Seeger/Archiv

Notfälle

Feuerwehr rettet Rinder aus Güllegrube

Drei junge Rinder hat die Feuerwehr aus der Güllegrube eines Bauernhofs in Tostedt (Landkreis Harburg) gerettet. Die Färsen waren am Montagabend durch den Boden des Stalls in die Grube gestürzt, berichtete Gemeindebrandmeister Sven Bauer am Dienstag.