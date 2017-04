Notfälle

Feuerwehr rettet Gänseküken am Bremer Hauptbahnhof

Eine in Not geratene Gänsefamilie hat die Bremer Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreien können. Eine Gänsemutter war mit acht Küken auf ein Flachdachgebäude am Hauptbahnhof gelangt, woraufhin die Kleinen nicht mehr alleine herunter kamen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.