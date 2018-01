Das Blaulicht eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuerwehr rettet Frau bei Brand in Hildesheimer Klinik

Bei einem Brand in einem Hildesheimer Klinikum ist eine 51 Jahre alte Frau von der Feuerwehr gerettet worden. "Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein anderes Krankenhaus gebracht", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.