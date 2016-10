Ein Feuerwehrmann nach dem Einsatz. © Malte Christians/Archiv

Brände

Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat am Sonntag eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung in Oldenburg gerettet. Nach Polizeiangaben brachten die Einsatzkräfte auch einen Nachbarn aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Sicherheit.