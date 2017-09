Das Blaulicht an einem Löschfahrzeug leuchtet. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Notfälle

Feuerwehr rettet Betrunkenen vom Dach

Vom Dach eines Hauses in Lüneburg haben Feuerwehrleute einen betrunkenen Bewohner gerettet. Der 38-Jährige hatte sich in der Nacht ausgesperrt. Bei dem Versuch, wieder ins Haus zu gelangen, kletterte er über ein Verkehrsschild auf das Gebäude in der Altstadt.