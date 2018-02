Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Feuerwehr löscht Schwelbrand in Kraftwerk

Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Schwelbrand im Gas- und Turbinenkraftwerk in Lingen schnell gelöscht. Dort war an einem Gebäudedach die Isolierung einer Absauganlage aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.