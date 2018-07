Um kürzlich entstandene Fahrbahnschäden zu reparieren, wird die Autobahn 7 zwischen Garlstorf und Egestorf in Richtung Hannover voll gesperrt. Geplant sind die Arbeiten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, teilte die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit.