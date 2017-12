Feuerwehr im Großeinsatz gegen Brand in Salzhemmendorf

Feuerwehr im Einsatz bei Brand in Salzhemmendorf. © Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont

Brände

Viel Rauch und eine Sichtweite von unter einem Meter - in Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont kämpfen etwa 90 Einsatzkräfte die ganze Nacht gegen einen Großbrand.

Salzhemmendorf. Ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune ist im Ortsteil Benstorf in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ausgebrannt. Der Dachstuhl und die Scheune standen in lichterlohen Flammen, als die etwa 90 Einsatzkräfte am Sonntagabend anrückten, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war noch unklar.

Die Bundesstraße 1, die durch den Ortsteil Benstorf führt, musste den Angaben zufolge für fast sechs Stunden voll gesperrt werden, zu groß sei die Rauchentwicklung gewesen. "Es herrschte stellenweise eine Sicht von weniger als einem Meter", sagte ein Polizeisprecher. Eine Autofahrerin habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten, als sie durch den Ort fuhr.

Ob es weitere Verletzte gab, blieb zunächst unklar. Am frühen Montagmorgen waren die Löscharbeiten noch nicht abgeschlossen.

dpa