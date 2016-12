Notfälle

Bei einem Spezialeinsatz hat die Feuerwehr in Bremerhaven in einem Kühlcontainer eine hochgiftige brasilianische Wanderspinne unschädlich gemacht. Die Spinne war eine Gefahr für die Hafenarbeiter, ihr Biss kann nach Angaben der Feuerwehr zum Tod führen.

Bremerhaven. Der Einsatzleiter entschied, das Tier zu eliminieren.

Die sogenannte Bananenspinne war bei einer Zollkontrolle im Überseehafen in einem Technikschacht der Container-Kühlanlage entdeckt worden, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Eine mit Chemikalienschutzanzug ausgerüstete Einsatzkraft flutete den Schacht durch eine Klappe mit Kohlendioxid eines Feuerlöschers. Die tote Spinne wurde dann aus dem Schacht entnommen und sichergestellt.

Erst vor rund zwei Wochen war eine Wanderspinne in einem Bananenkarton in einem Supermarkt in Rotenburg (Wümme) gefunden worden. Das Insekt wurde von einem Gefahrentierexperte eingefangen.

dpa