Notfälle

Feuerwehr befreit eingeklemmtes Kind aus Zwangslage

Kind in der Klemme: Die Feuerwehr in Bremerhaven hat ein einjähriges Kleinkind aus seiner Zwangslage befreit. Beim Spielen sei das Kind mit seinem Bein im Spalt einer Europalette steckengeblieben, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.