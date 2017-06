Tiere

Feuerwehr befreit Hund aus Kaninchenbau

Feuerwehrleute haben einen Hund aus einem Kaninchenbau in Emsbüren (Kreis Emsland) befreit. Das zwölf Jahre alte Tier sei auf einer Pferdewiese in das weit verzweigte Grabensystem eingedrungen und nicht mehr herausgekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag.